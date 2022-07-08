Токио, 8 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ житель города Нара Тэцуя Ямагами дал первые показания после задержания.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Как пишут японские СМИ, бывший военный моряк Ямагами рассказал, что был недоволен политиком и испытывал желание его убить.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предвыборного выступления в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено нападение. Местный житель Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину. Бывшего премьера доставили в больницу с ранением лёгких, стрелка задержали.