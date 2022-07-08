Токио, 8 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии после совершённого на него нападения. Об этом 8 июля заявил действующий глава японского правительства Фумио Кисида на пресс-конференции.

Logsoku.com Синдзо Абэ

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжёлое», — сказал Кисида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара около 11:30 по местному времени (05:30 мск).

Подозреваемый в покушении задержан. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее служивший в японских морских силах самообороны.