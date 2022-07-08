Токио, 8 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В данный момент бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после совершённого на него покушения продолжает пребывать в крайне тяжёлом состоянии. Об этом 8 июля сообщил на пресс-конференции действующий глава японского правительства Фумио Кисида.

Kantei.go.jp Фумио Кисида

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.