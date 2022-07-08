Денпасар, Индонезия, , 09:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в настоящее время находится в Индонезии на саммите «Большой двадцатки», выразил соболезнования в связи с нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Словами соболезнования он начал своё выступление на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20).

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не знает, что стоит за покушением на жизнь японского политика.

«Я узнал об этом в ходе заседания «Группы двадцати». Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — сказал Лавров.

«Наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего», — цитирует ТАСС российского министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. Нападение было совершено ближе к полудню 8 июля. Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что экстренно доставленный в больницу Абэ находится без сознания.

Подозреваемый в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии задержан. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны. Известно, что для стрельбы в политика нападавший использовал самодельное ружьё.

В настоящее время в связи с произошедшим в правительстве Японии создан кризисный штаб.