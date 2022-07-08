Оттава, 8 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Власти Канады планируют вернуть Газпрому турбину для газопровода «Северный поток», ремонт который проводился на территории страны. Об этом сообщает Reuters, а также пишут украинские СМИ.

Siemens Pressebild Монтаж турбины

Поводом для частичной отмены санкций, которая позволит совершить передачу оборудования, может стать просьба вице-канцлера, главы минэкономики ФРГ Роберта Хабека.

При этом в Киеве возражают против возвращения оборудования.