Токио, , 08:43 — REGNUM Кризисный штаб создан в правительстве Японии в связи с нападением на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает 8 июля агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Kremlin.ru

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что в правительстве потрясены произошедшим и решительно осуждают жестокий акт насилия. С такими действиями ни в коем случае нельзя мириться, сказал он журналистам.

Мацуно добавил, что премьер-министр Фумио Кисида вернётся в свой офис в Токио из префектуры Ямагата. Там премьер проводил предвыборную кампанию — 10 июля в стране пройдут выборы в верхнюю палату парламента.

Всех членов правительства попросили собраться в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, Синдзо Абэ выступал на улице в городе Нара, когда на него совершили покушение. Бывшего премьера госпитализировали, стрелявшего задержали.

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