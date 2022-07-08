Токио, , 08:30 — REGNUM Российский посол в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением нападения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время предвыборного выступления в городе Нара в спину Абэ выстрелил из дробовика местный житель. Бывший премьер-министр доставлен в больницу с ранением лёгких, нападавший задержан.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — говорится в заявлении Галузина, опубликованном в социальных сетях дипмиссии.