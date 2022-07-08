Токио, 8 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стрелял бывший военный моряк. Об этом 8 июля сообщает телеканал Nihon TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Синзо Абэ

По его данным, полиция задержала 41-летнего Тэцую Ямагами сразу после того, как бывший военный несколько раз (предположительно два раза) выстрелил в спину Синдзо Абэ из дробовика. В настоящее время он допрашивается полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. По данным полиции, сразу после покушения он был в сознании, но после госпитализации в больнице университета префектуры Нара у него, предположительно, «остановилось сердце и отказали лёгкие».

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