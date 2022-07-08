Красноярск, , 08:25 — REGNUM Пожар произошёл 8 июля в многоэтажном доме на улице Говорова в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар Pexels

Сообщение о возгорании поступило в 09:25 по местному времени. Как уточнили в ведомстве, загорелись домашние вещи в одной из квартир.

С помощью спасательных устройств спасено 12 человек, в том числе трое детей. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе пятеро детей.

В 11:04 пожар локализовали на площади 10 кв. м. Один человек получил травму.

В 12:01 пожар ликвидировали на площади 10 кв. м. В тушении от МЧС принимали участие 20 человек. Было задействовано восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елховском районе Самарской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека.

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