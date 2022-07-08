Самара, , 05:34 — REGNUM В Елховском районе Самарской области в результате пожара в частном жилом доме в посёлке Муловка, вспыхнувшего в ночь на 8 июля, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:02. В его тушении приняли участие 29 человек, в том числе три человека от МЧС России. Было задействовано 13 единиц техники (две единицы — от МЧС России).

пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области «В результате пожара погибли два человека».

По информации ведомства, информация о числе погибших в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии во время маршрутного рейса загорелся пассажирский автобус, в котором находились 20 человек.

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