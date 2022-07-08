Токио, 8 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Видеозапись с моментом нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ опубликовал японский телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Японский политик выступал с предвыборной речью в городе Нара, в этот момент на него произошло нападение. По данным полиции, в спину премьер-министра дважды выстрелили из дробовика. В преступлении подозревается 40-летний житель города Тэцуя Ямагами.

Абэ получил ранение, его доставили в больницу. Предполагаемый злоумышленник задержан.