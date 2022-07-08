Токио, 8 июля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Подозреваемым в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны. Об этом 8 июля сообщает Fuji TV.

Kantei.go.jp Синдзо Абэ

Также уточняется, что для стрельбы в политика нападавший использовал самодельное ружьё.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти выступают с решительным осуждением «варварского» нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.