Токио, 8 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Японские власти выступают с решительным осуждением «варварского» нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 июля заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

«В настоящее время состояние (экс-премьер-министра Японии — ред.) Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением», — сказал он.

Также Мацуно отметил, что все японские министры, свершающие поездки по стране в рамках предвыборной кампании, получили указание немедленно вернуться в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в правительстве Японии в связи с покушением на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, действующий премьер-министр Фумио Кисида экстренно вернулся в Токио.