Хабаровск, 8 июля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В День семьи, любви и верности в Хабаровском крае состоится 106 бракосочетаний.

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«Выбор 8 июля в качестве свадебной даты для многих неслучаен. Сегодня по православному календарю — день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака. А на государственном уровне мы отмечаем День семьи, любви и верности.

Каждой семье в нашей стране хочется пожелать счастья и благополучия! А молодожёнам — совет да любовь!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя жителей с Всероссийским Днём семьи, любви и верности отметил, что семейные ценности во все времена были и остаются главными для каждого человека.