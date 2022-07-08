Пекин, 8 июля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Подразделения Народно-освободительной армии Китая провели военные учения возле острова Тайвань, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И на официальной странице ведомства в соцсети WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя с участием нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань», — заявил он.

Ши И добавил, что Китай проводит маневры на фоне усиления напряженности в регионе со стороны США. По его словам, Вашингтон продолжает разжигать сепаратистские настроения на Тайване. Представитель НОАК подчеркнул, что вооруженные силы Китая находятся в режиме повышенной боевой готовности в связи с этим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал США перестать поддерживать контакты на уровне официальных и военных должностных лиц. В Пекине подчеркнули, что готовы пойти на любые меры, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет КНР.