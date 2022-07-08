Сеул, 8 июля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Новые меры поддержки населения Южной Кореи на общую сумму около 810 миллиардов вон (почти $625 млн) были представлены южнокорейским министерством финансов 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

Отмечается, что указанные средства направят на увеличение социальной поддержки малообеспеченных граждан и на отмену ввозных тарифов для ряда импортных продуктов питания, а также на другие шаги по улучшению качества жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля глава президентской переходной комиссии в Южной Корее Ан Чхоль Су призвал руководство страны временно заморозить цены на газ и электроэнергию.

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