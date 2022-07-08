Токио, , 06:32 — REGNUM У госпитализированного после нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ предположительно «остановилось сердце и отказали легкие». Об этом 8 июля сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным из экстренных служб, данных об остановке сердца у Абэ не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стреляли из дробовика в спину во время выступления в городе Нара. Стрелявший задержан полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии тяжело ранили экс-премьера Синдзо Абэ