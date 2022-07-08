Токио, 8 июля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По свидетельству корреспондента телеканала, вблизи места выступления прозвучало несколько выстрелов, которые могли стать причиной ранения. Разные источники утверждают, что Абэ видели истекающим кровью.

Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что экстренно доставленный в больницу Абэ в настоящее время находится без сознания.

По предварительным данным полиции, политик был поражён выстрелом в спину из дробовика, стрелявший задержан.