Аккра, 8 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Два случая с подозрением на заражение вирусом Марбург выявили в Гане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

Гана

По его данным, оба случая зафиксированы в разных частях региона Ашанти, где существует повышенный риск заболевания геморрагической лихорадкой. Уточняется, что образцы крови уже направили на изучение в профильный институт. Предполагается, что в ближайшее время институт подтвердит или опровергнет заражение вирусом Марбург.

Также образцы направили и в институт Пастера в Дакаре (Сенегал). Таким образом, о возможных случаях заражения проинформируют и Всемирную организацию здравоохранения.

«Еще выявлены 34 контактировавших с заболевшими, сейчас они находятся на карантине под наблюдением врачей», — добавили в минздраве Ганы.