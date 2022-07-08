Южно-Сахалинск, 8 июля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, поздравляя жителей островного региона с Днём семьи, любви и верности отметил, что семья — это самое дорогое в жизни человека. Сам Лимаренко является отцом троих детей и дедушкой четырех внуков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 июля — День семьи, любви и верности

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Глава области подчеркнул, что этот праздник стал «по-настоящему народным», а в 2022 году он приобрёл статус официального.

«Семья — это самое дорогое в жизни человека. Это наш источник вдохновения и надёжная опора в трудные минуты. Время, проведённое в кругу семьи, бесценно. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и взаимопонимание! С праздником!» — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничную иллюминацию включат на Казанской телебашне 8 июля. Подсветка станет своеобразным поздравлением с Днем семьи, любви и верности.