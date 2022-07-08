Урумчи, Китай, 8 июля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая начал сброс воды в реку Тарим, самую длинную внутреннюю реку Китая, для ее экологического восстановления, примерно на один-два месяца раньше, чем в предыдущие годы, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Artemachkasov.com Синьцзян

Вода из водохранилища будет сбрасываться в низовья реки до сентября, что, по словам властей, станет 23-м водозабором с тех пор, как Синьцзян инициировал проект в 2000 году. Река Тарим протекает на 1321 км по краю бесплодной Таримской котловины, малонаселенной местности.

С 2000 по 2021 год Синьцзян влил в низовья реки Тарим около 8,79 млрд кубометров воды.