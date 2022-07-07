Вашингтон, 8 июля, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Два способа уничтожения Крымского моста Украиной рассмотрел обозреватель Дэвид Экс в своей статье, опубликованной 7 июля в американском издании Forbes.

ИА REGNUM По Крымскому мосту на машине

По мнению Экса, уничтожение Крымского моста станет возможным, если Украина купит новые ракеты, большей дальности, чем имеющиеся у неё на данный момент, либо если киевским боевикам удастся подойти близко к стратегически важному объекту.

Журналист указывает, что для повреждения пролётов моста потребуются «тысячи тонн взрывчатки», а обрушить мост — задача ещё сложнее.

«Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько Ми-24 и Су-27 с ракетами и неуправляемыми бомбами», — уточняет Экс.

Кроме того, обозреватель отдельно пояснил, что атаковать Крымский мост с помощью беспилотников Bayraktar ТВ2 не стоит и пытаться, так как это совершенно бесполезно. Экс пришёл к выводу, что для того, чтобы без приобретения новых боеприпасов попытаться создать угрозу Крымскому мосту, украинским боевикам нужно отбить у российских войск часть побережья Азовского моря к востоку от Крыма.

Журналист подчёркивает, что в настоящий момент на территории, подконтрольной Киеву, просто нет точки, достаточно близкой к мосту для того, чтобы нанести по нему удар противокорабельной ракетой RGM-84 Harpoon, дальность действия которой составляет 120 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США усомнились в возможности нанесения удара украинской армией по Крымскому мосту западными ракетами. Отмечается, что Крымский мост является одним из важнейших объектов инфраструктуры на юге России, поэтому его защите уделяется особое внимание. Мост надёжно прикрыт системами ПВО и РЭБ.