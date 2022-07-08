Ханой, , 01:34 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 913 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные вьетнамского министерства здравоохранения.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике выросло до10 752 140. При этом к настоящему времени уже смогли выздороветь и выписались из медучреждений 9 741 110 пациентов. Это, отмечает вьетнамский минздрав, составляет около 91% от всего числа заболевших с начала пандемии. Еще 43 089 пациентов с болезнью не справились и скончались.

Отмечается, что к 8 июля во Вьетнаме использовали около 234,6 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. Из них 207,1 млн доз препаратов против COVID-19 использовали для вакцинации жителей возрастом от 18 лет.