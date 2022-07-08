Берлин, , 00:56 — REGNUM Германия будет оказывать помощь Украине столько времени, сколько будет необходимо, несмотря на ухудшение ситуации в экономике ФРГ. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц 7 июля в эфире телеканала ZDF.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Так он оценил результаты опроса общественного мнения в стране, согласно которым примерно половина респондентов высказалась за отмену санкций против России. Шольц подчеркнул, что власти ФРГ должны делать шаги только тогда, когда их поддерживает население.

Однако, по словам канцлера, он надеется на то, что поддержка Киева Берлином будет достаточно долгой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что ФРГ не сможет поставить Украине свои бронетранспортеры Fuchs, поскольку они необходимы для поддержания обороноспособности немецкой армии.

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