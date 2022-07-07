Москва, 7 июля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В результате шторма в Москве повалены более 30 деревьев, повреждены семь автомашин, травмирован один человек, сообщают 7 июля экстренные службы российской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленное дерево

Из-за повреждённых деревьев было приостановлено движение на Замоскворецкой линии метрополитена от станции «Автозаводская» до «Орехово».

При этом в отдельных районах столицы за час выпало более 30% месячной нормы дождей.

От упавшего дерева пострадала женщина, которая была госпитализирована.