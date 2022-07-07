Рим, , 22:13 — REGNUM Вопрос об отмене концертов и подобных массовых мероприятий в Италии не стоит на повестке дня, заявил 7 июля заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Франческо Гварди. Каприччо с замком Сан-Анджело в Риме. 1785

Если год назад в Италии у половины граждан не было прививок от коронавируса, то теперь они есть практически у всех, что снижает риски, в том числе в отношении массовых мероприятий, добавил он.

Как сообщалось ранее, в первые дни июля в Италии выявляется более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, число носителей COVID-19, госпитализированных и направленных в отделения интенсивной терапии, выросло на треть.

За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).