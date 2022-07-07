Москва, 7 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Из республик Донбасса и опасных зон Украины за сутки было эвакуировано свыше 25 тыс. человек, сообщил 7 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Во многих случаях это происходило при противодействии украинских властей. Всего с начала операции были эвакуированы почти 2,4 млн. человек.

«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3695 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 384 574 человека, из которых 375 620 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 373 405 личных автомобилей, в том числе за сутки — 4720.

В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — рассказал Мизинцев.