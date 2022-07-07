Рим, 7 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Лидеры профсоюзов Италии проведут еще одну встречу с представителями министерства транспорта по вопросу о рынке такси в стране, передают национальные СМИ 7 июля.

GörlitzPhotography Такси

Ранее таксисты провели двухдневную национальную забастовку.

Профсоюзы протестуют против поправок в закон о конкуренции: по их мнению, «либерализация отрасли» пойдет на пользу только агрегаторам и при этом снизит стоимость услуг, их качество и доходы работников.