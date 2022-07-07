Вашингтон, 7 июля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Группа американских конгрессменов выступила против планов по продаже Турции истребителей F-16, о которых глава Белого дома Джо Байден сообщил в конце июня на саммите НАТО в Мадриде, передают 7 июля местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Соответствующее заявление подписали конгрессмены Крис Паппас, Дина Титус, Кэролин Мэлони, Чарли Крист, Фрэнк Паллоне и Джон Сарбейнс.

Ве эти политики еще в 2021 году просили госсекретаря США Энтони Блинкена не продавать F-16 Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Анкара поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединённым Штатам стоит продать Турции истребители F-16.