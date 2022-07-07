Москва, , 20:38 — REGNUM Коллективный Запад, всегда на словах поддерживавший демократию, сейчас скатывается в тоталитаризм. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад перерождается в полный тоталитаризм. Такая практика запретов распространяется не только на информационное пространство, но и на политику, искусство, культуру — все сферы жизни западного общества», — сказал Путин.

Более того, страны Запада пытаются навязать свою культуру повсеместных запретов и ограничений по всему миру, добавил российский лидер.

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