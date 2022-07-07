Москва, 7 июля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В руководстве стран коллективного Западе регулярно звучат заявления, что Россию в Донбассе надо победить на поле боя, сообщил 7 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Всем, кто желает добиваться такой «победы», российский лидер порекомендовал «попробовать».

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют.

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет.

Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока еще ничего и не начинали», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и республики Донбасса с 24 февраля проводят военную спецоперацию по денацификации Украины. США и страны НАТО активно поставляют укронацистам вооружение и технику, а также обучают украинских боевиков.