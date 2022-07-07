Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Челябинской области с Казахстаном в 2021 году составил 400,7 млн долларов США. Этот показатель вырос по сравнению с предшествующим годом на 25%. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 7 июля.

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Отмечается, что экспорт вырос почти на 20%, импорт — более чем на 43%.

Укрепить экономические отношения позволит проведение «Дней казахстанских регионов на Дону». С ответным визитом республику посетит бизнес-миссия Ростовской области.

«Динамика наших отношений весьма заметна. С учетом тех посылов, которые президенты двух стран сделали на ПМЭФ-2022, перспективы отношений будут определенно улучшаться. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.