Белград, 7 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Резолюция Европейского парламента, в которой Сербия призывается ввести санкции против России и признать независимость Косово является попыткой исключить Сербию из процесса европейской интеграции. Такое мнение в эфире телеканала РТС высказал депутат сербского парламента и военный аналитик Милован Дрецун.

Inmatija03 Милован Дрецун

По словам Дрецуна, этот документ по всей видимости является частью кампании, которая проводится для того, чтобы заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и принять самопровозглашенную независимость Косово как свершившийся факт.

«Но знаете, есть страны, которые не являются членами ЕС и не признают лжегосударство Косово. Вы не можете через Европейский парламент навязывать такую позицию. Резолюция имеет определенный вес, но она не имеет статуса документа, обязательного к исполнению, и не значит, что такое решение будет соблюдать ЕС. Германия как ведущая страна ЕС продвигает такую позицию по Косово, но она не способствует продвижению диалога, наоборот, это только подстрекает Приштину к новым односторонним шагам», — рассказал Дрецун.

По словам депутата, ЕС навязывает тезис о том, что Белград и Приштина в первую очередь должны обсуждать вопрос взаимного признания.

«Абсолютно ясно, что мы этого не сделаем», — подчеркнул Дрецун.

Напомним, что резолюция Европейского парламента о Сербии, принята 6 июля, является первым документом ЕС, в котором недвусмысленно говорится о том, что результатом диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной должно стать взаимное признание.