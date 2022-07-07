Страсбург, Франция, , 22:32 — REGNUM Диалог между Белградом и Приштиной может продолжаться еще максимум два года. Об этом заявила докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон 6 июля.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

По ее словам, спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак должен закончить этот процесс в рамках своего мандата.

«Конец мандата Мирослава Лайчака — апрель 2024 года, может стать и концом диалога, который, конечно, должен основываться на взаимном признании. Это не упростит жизнь, но я весьма оптимистична по этому поводу», — процитировало издание Koha слова фон Крамон.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Приштину заявил, что Сербия и сепаратистское Косово не могут претендовать на вступление в ЕС, если они не признают друг друга.