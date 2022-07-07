Екатеринбург, 7 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль Ural Music Night находится под угрозой срыва в 2023 году. Об этом 7 июля сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на генерального директора фестиваля Евгения Горенбурга.

ИА REGNUM «Уральская ночь музыки»

«Судьба фестиваля туманна, поскольку мы получаем поддержу не системно», — заявил Горенбург. Он также добавил, что основной спонсор покинул Ural Music Night, поэтому в настоящий момент оргкомитет занимается поиском нового источника финансирования.

Напомним, в 2022 году фестиваль Ural Music Night состоялся 24 июня. Мероприятие посетили более 300 тыс. человек.