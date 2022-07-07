Вашингтон, 7 июля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Известные в США женщины афроамериканки призвали главу Белого дома Джо Байдена «заключить сделку» для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в феврале в России, сообщает 7 июля Washington Post.

Джозеф Байден

Почти 1200 видных афроамериканок подписали письмо к президенту Байдену и вице-президенту Камале Харрис, призвав администрацию добиться освобождения Грайнер из российской тюрьмы. Напомним, что сейчас дело звезды WNBA рассматривается в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Бриттни Грайнер, прибывшая рейсом из Нью-Йорка, была задержана в московском аэропорту «Шереметьево». У неё нашли «вейпы» с жидкостью, которая представляла собой наркосодержащее масло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, в рамках которого Грайнер грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В июле сама Грайнер написала Байдену письмо с просьбой помочь в её освобождении.