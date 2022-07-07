Лондон, , 17:47 — REGNUM Лондонский «Челси» планирует подписать 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга. Об этом 7 июля сообщил журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, клуб планирует перехватить футболиста у «Манчестер Юнайтед», который с конца прошлого сезона ведет с «сине-гранатовыми» переговоры по трансферу нидерландца.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов евро.