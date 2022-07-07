Буэнос-Айрес, 7 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Аргентина получила поддержку Китая в вопросе присоединения страны к БРИКС, заявил 7 июля глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро получил поддержку Китая в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И.

Аргентина

Заявление Сантьяго Кафьеро распространил МИД Аргентины на своей странице в Twitter.

«Аргентина получила поддержку Китая для вступления в БРИКС. Глава МИД Сантьяго Кафьеро получил официальное заверение в поддержке от главы МИД Китая во время встречи, на которой также обсуждались двустороннее сотрудничество, торговля и ряд региональных вопросов», — указано в сообщение МИД Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении присоединиться к БРИКС.