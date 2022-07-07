Москва, 7 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) «не видит возможностей» принять под свою эгиду команды из российского Крыма, заявил 7 июля журналистам член исполкома РФС и исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Бюрократическое бесстыдство. Политическая глухота. Предательство

По его словам, это невозможно из-за того, что РФС входит в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — заявил Алаев.

Напомним, Крым вернулся в состав России весной 2014 года, однако до сих пор крымские футбольные клубы выступают лишь в чемпионате Крымского футбольного союза (КФС), учрежденного в июле 2015 года при участии УЕФА.

Стоит также отметить, что руководство РФС «отметилось» приглашением матч за Суперкубок России группы «Би-2», известной своей антироссийской позицией и неприятием антинацистской военной операции на Украине.