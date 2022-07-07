Волгоград, 7 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Государственные награды родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, вручили 7 июля в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.

Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва»

Указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий, награждены (посмертно) рядовой Иван Соколов, ефрейторы Олег Кабанов и Александр Бобков, старшие сержанты Владимир Рыжков, Диар Джиксимбаев и Олег Золотухин, старшина Дмитрий Илларионов, старшие прапорщики Владимир Володин, Станислав Кормилин и Сергей Антонов.

Ордена Мужества вручил семьям военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов, сообщили «Новости Волгограда».