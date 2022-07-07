Таллин, , 17:24 — REGNUM

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

На фоне признания военным блоком НАТО России главной угрозой присоединение к альянсу Финляндии и Швеции заметно повышает суммарную боевую мощь и ускоряет оперативное реагирование войск в регионе Балтийского моря.

Об этом в парламенте Эстонии заявил министр обороны страны Калле Лаанет.

«Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО без сомнения усилит безопасность в регионе Балтийского моря: в значительной мере возрастет огневая мощь как на суше, так и на море и в воздухе, повысится потенциал разведки, кибер-обороны и других сил НАТО в нашем регионе», — считает Лаанет.

По его мнению, это позволит наладить быстрый обмен информацией между союзниками и укрепить поддержку друг друга на северном фланге НАТО. При этом Лаанет признал, что и до вступления в НАТО эти две страны активно сотрудничали с альянсом.

«Двустороннее сотрудничество Эстонии с Финляндией и Швецией и на сегодня уже является широким, но теперь, со вступлением их в НАТО оно станет еще более тесным и усилит меры по сдерживанию в отношении России», — заявил министр обороны Эстонии.