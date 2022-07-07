Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор по уголовному делу о массовых беспорядках во Владикавказе, где в апреле 2020 года во время митинга против режима самоизоляции пострадали 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Следствием и судом установлено, что пятеро подсудимых, действуя в составе группы лиц, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, применением опасных веществ и предметов, а также оказали сопротивление представителям власти. Один из фигурантов уголовного дела признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия.

По совокупности преступлений двум фигурантам назначено наказание в виде трёх лет и десяти месяцев лишения свободы, ещё двоим — в виде четырёх лет лишения свободы, ещё одному — четыре года и три месяца заключения. Отбывать наказание участники митинга будут в колонии общего режима.