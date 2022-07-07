Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 34 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 698 человек на утро 7 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 20 жителей области, накануне в больницы попали 16 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 424 201 случай заражения коронавирусом, из них 87 — за минувшие сутки. 11 576 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19 в регионе, за минувшие сутки скончался также один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел, успешно справившись с инфекцией, 41 житель региона.