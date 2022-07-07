Москва, , 17:08 — REGNUM В российском автомобилестроении необходимо наращивать свои собственные компетенции. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Там вызов непростой, очень непростой», — заявил Путин.

«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых своих собственных передовых и перспективных технологий… у нас база сейчас есть хорошая, однозначно. Вот Aurus сделали хорошую машину, правда, мы делали это с партнёрами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там всё: и двигатель, и трансмиссия, и покраску, всё можно сделать. Конечно, если всё время заниматься сборкой и даже локализацией, всё равно это не собственные технологические ключи», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что ожидание нового автомобиля очень велико.

«Вся страна ждёт результатов. Без преувеличения!» — указал он.