Москва, , 16:53 — REGNUM Россия сделает всё, чтобы помогать людям в ДНР. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», обращаясь к одному из победителей конкурса «Лидеров России», который решил занять должность заместителя министра образования и науки ДНР.

Владимир Путин Kremlin.ru

«То что вы приняли это решение — это говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а стремитесь к тому, чтобы послужить отечеству, послужить людям. Ваш выбор искренне достоин уважения», — заявил Путин.

«Работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи. Ну а Россия и российское руководство всё будет делать для того, чтобы помочь людям, которые там живут и работают. Значит и вам», — отметил он.