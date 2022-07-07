Москва, , 16:49 — REGNUM Планы Польши по восстановлению контроля над Западной Украиной представляют опасность для всей Европы. Об этом заявил 7 июля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это опасно для Украины, опасно для всей Европы. На европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территории соседних государств, и если Польша откроет ящик Пандоры, то мало не покажется никому», — сказал он журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии в Москве.

Нарышкин отметил, что действия Польши в данном направлении могут «существенным образом может осложнить обстановку на континенте», что «снизит уровень международной безопасности в целом».

По его словам, в Москве внимательно следят за развитием ситуации. «В качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, прогнозируя, выпуская наружу часть информации, которую мы получили», — сказал глава СВР.