Москва, 7 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Якутии в 2023 году пройдёт Российская креативная неделя. Соответствующий документ подписал глава региона Айсен Николаев.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

«С ФГБУ «Роскультцентр» подписали соглашение о проведении в 2023 году Российской креативной недели у нас в Якутске», — написал в своём telegram-канале глава региона.

Отметим, что Российская креативная неделя — крупнейшее федеральное мероприятие в сфере креативных индустрий. Организаторами являются Роскультцентр, Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив и АНО «Креативная экономика».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российская креативная неделя проходит в Москве в Парке Горького в период с 7 по 10 июля 2022.

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