Москва, , 16:10 — REGNUM Конкурс «Лидеры России» в 2022 году оказался очень представительным. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Действительно, из таких, как вы, получаются лидеры. В этом году конкурс был очень представительным: больше 180 тыс. заявок, и иностранцы так активно принимали участие: 10 тыс. заявок из 150 стран. Это впечатляет», — заявил Путин.

«Причём главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощённом порядке. Мы сразу всем 70 победителям сделали», — указал он.