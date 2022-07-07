Париж, , 16:08 — REGNUM Министерство вооруженных сил Франции готовит «бюджетные корректировки» на 2023 год, сообщает Le Parisien.

Французские солдаты seneweb

«Бюджетные корректировки» запланированы для укрепления французских запасов боеприпасов.

«Это требует, в частности, усилий по пополнению французских запасов боеприпасов», — заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Правительство предложит вам 3 миллиарда евро. Это доведет бюджет армий до 44 миллиардов евро на 2023 год», — пояснил министр перед комитетом по обороне Национального собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь, направляемая правительством Франции для борьбы с инфляцией, должна оставаться «временной и адресной» в контексте и без того высокого долга.

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