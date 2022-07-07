Бухарест, , 15:03 — REGNUM Уроженец Ирака Мохаммад Мунаф, отбывавший 10-летний тюремный срок по обвинению в похищении в 2005-м году трех румынских журналистов на иракской территории, досрочно отпущен на свободу из тюрьмы в центральной Румынии. Об этом 7 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Тюрьма josealbafotos

По предварительным данным, соответствующее решение было принято профильной комиссией министерства юстиции Румынии. По словам главы румынского МВД Лучиана Бодэ, Мунаф обязан покинуть страну в течение ближайших 15 суток.

Напомним, Мунаф, имеющий иракское и американское гражданство, обвинялся в организации похищения в Ираке журналистов из Румынии Овидиу Оганесяна, Сорина Мишкоци и Мари-Жанны Ион. Указанные лица провели в плену у иракских экстремистов 55 дней.

В октябре 2006 года Центральный уголовный суд Багдада приговорил Мунафа к смертной казни через повешение, однако впоследствии приговор был отменен. В 2015-м подозреваемый был доставлен в Румынию и помещен под стражу.